Мать высокопоставленной чиновницы киевского суда имеет бизнес в оккупации и паспорт РФ, — расследование СМИ

Женщина отвечает за обеспечение работы суда

Руководитель аппарата Шевченковского районного суда Киева Алина Зборщик в своей декларации указала только квартиру в Киеве, но живет в доме в селе Осещина Киевской области, построенном на земельных участках, принадлежащих ее матери. Также в ее декларации щедрые подарки от мамы, которая занимается бизнесом в оккупированном Луганске, получила российский паспорт в 2023 году и платит налоги в РФ.

Об этом говорится в расследовании hromadske. Согласно декларации, живет руководительница аппарата Шевченковского районного суда в квартире в Киеве по улице Жмаченко. Однако квартира также принадлежит ее матери Алле Зборщик, которая приобрела ее в марте 2018-го года за 767 тысяч грн, или 29 тысяч долларов.

Алина Зборщик отвечает за обеспечение работы суда: от организации всех процессов до функционирования системы автоматического распределения дел. Зарплата в этой должности скромная — 27 тысяч гривен, согласно декларации Алины Зборщик.

Расследователи установили, что на самом деле Алина Зборщик проживает в доме в селе Осещина, который еще не поставлен на учет. Однако построен он на двух земельных участках, также принадлежащих Алле Зборщик.

Кроме того, у Аллы Зборщик есть две квартиры в Киеве, кроме той, где официально проживает ее дочь Алина. Одна — почти на 50 квадратов — в ЖК "Воздухофлотский квартал", приобретенная в апреле 2019 года. В то время за такие квартиры там просили около 100 тысяч долларов. По тогдашнему курсу — от 2 млн 600 тысяч грн. Однако женщина приобрела квартиру всего за 618 тысяч грн — по тогдашнему курсу это 23 тысячи долларов. Заниженная цена может свидетельствовать об уклонении от налогов.

Еще одна ее квартира, площадью 43 квадратных метра, размещена в "Смартплазе", приобретена в июле 2018 года. Тогда стоимость однокомнатной квартиры там приближалась к 2 млн. грн. Алла Зборщик приобрела ее за 795 тысяч гривен.

Как пишет издание, бизнес Аллы Зборщик размещен в самопровозглашенной "ЛНР", а налоги она платит в бюджет России. Женщина является владелицей компании "Гранд", специализирующейся на производстве гофрированной бумаги, картона и тары. С момента создания в 1991 году, компания работала в Луганске. Сначала ее возглавлял отец Алины – Александр, а позже управление перешло к жене.

К 2013 году компания приносила прибыль более 700 тысяч гривен, но после оккупации Луганска деятельности предприятия была приостановлена. В 2022 году компания снова начала работу, зарегистрировавшись в налоговых органах России и местном социальном фонде. Уже в августе 2023 года предприятие "Гранд" было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц РФ.

Учредителем компании указана Алла Зборщик. За 2023 год "Гранд" уплатил около 600 тысяч рублей налогов в бюджет РФ и еще почти миллион рублей в российский пенсионный фонд. В общей сложности это около 600 тысяч гривен.

Согласно декларации Алины Зборщик, в 2023 году мама подарила ей 56 604 гривны, а в 2022 году – 205 821 гривну. Кроме того, в 2023 году руководитель аппарата Шевченковского районного суда задекларировала подарок в 54 000 гривен от Сергея Липченко, директора компании "Гранд".

"Кроме предприятия в оккупированном Луганске, у Аллы Зборщик нет и не было никакого другого бизнеса. Так же никакого другого бизнеса нет у ее мужа, отца Алины Зборщик. А вот относительно новое, то есть купленное уже после оккупации Луганска, имущество у Зборщиков в Киеве есть … Или пани Алина неофициально получала на госслужбе деньги, которые давали возможность купить все это имущество и записать его на маму, чтобы легче было спрятать. Или Алина живет на деньги мамы, которые та зарабатывает в России, пока дочь отвечает за работу одного из ключевых судов Украины», — резюмировали расследователи.

Как сообщал "Телеграф", семья судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Сергея Жукова проживает в особняке под Киевом. Кроме дома на территории в 4 гектара расположены озера и виноградники.