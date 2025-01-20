Київський суддя живе в маєтку за мільйон доларів: що дізналися журналісти (розслідування)

Сам суддя каже, що готовий надати потрібні документи до НАЗК

Сім’я судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Сергія Жукова мешкає в особняку під Києвом. Окрім будинку на території у 4 гектари розташовані озера та виноградники.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus Info. Зазначається, що сам суддя каже, що лише орендував будинок, але до решти земель на ділянці немає жодного стосунку.

Дружина Жукова Євгенія також суддя, але працює у Київському окружному адмінсуді. Пара, згідно з деклараціями, володіє квартирами у Києві та Дніпрі, а також автомобілями Volkswagen Touareg та Volkswagen Golf.

Журналісти зазначають, що мешкають судді у маєтку під Києвом, який за ринковими цінами коштує близько мільйона доларів.

Територія маєтку офіційно належить різним людям, але у матеріалі зазначається, що вони пов’язані з Жуковим. Зокрема, сам будинок належить рієлтору Андрію Москальову, а земля під виноградниками чернігівському підприємцю Владиславу Дмитруку. Обидва є давніми приятелями Сергія Жукова.

Також розслідувачі зазначають, що найбільша ділянка маєтку належить Дмитру Жорниченку, на якого Жуков у 2017 році переписав свій бізнес, коли отримав посаду судді.

До купівлі та початку будівництва земля належала помічнику судді Богдану Жилі.

Журналісти зазначають, що за їхніми даними ніхто зі згаданих людей не мав офіційних доходів, яких вистачило б на купівлю нерухомості під Києвом.

Як повідомлялося раніше, компанія "Теплоенергоавтоматика" знову стала фігурантом журналістського розслідування. У березні її назва виринала у скандалі з директором КП "Київський метрополітен" Віктором Брагінським.