У справі мажорного копа Манасяна поставили крапку: що вирішив суд

Підприємець Максим Шкіль подякував суддям

У вівторок, 21 січня, Касаційний адміністративний суд відмовив Віталію Манасяну в прийнятті до розгляду скарги у поновленні його на посаду у Нацполіції. Його звільнення законне.

Рішення кінцеве і оскарженню не підлягає. Про це повідомив підприємець Максим Шкіль.

"Гарний приклад таким Манасянам, як буває, коли кидаєш виклик суспільству і поводишся як тварина. Дякую суддям за принципову і чесну позицію", — написав він.

Що передувало

Нагадаємо, Манасяна звільнили з займаної посади 21 квітня 2024 року після інциденту в ресторані Good Wine. За результатами службового розслідування підполковника притягнули до дисциплінарної відповідальності через порушення одразу кількох пунктів Закону України "Про Національну поліцію".

У Національній поліції зазначили, що правоохоронець порушив правила етичної поведінки, присягу та посадові інструкції. Згідно із законом, поліцейський зобов'язаний дотримуватися Конституції України, професійно виконувати службові обов'язки та поважати права людини.

До того ж станом на день звільнення до Департаменту внутрішньої безпеки надходили скарги щодо можливих неправомірних дій Віталія Манасяна. Зміст звернень у відомстві не розголошують.

Окрім цього, Манасяна вже поновлювали на посаді у Нацполіції. Це сталось у листопаді 2024 року. До своїх обов'язків він повернувся у жовтні. "Телеграф" отримав відповідь на запит Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Там зазначили, що поновлення відбулося на підставі рішення Київського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2024 року у справі № 320/22798/24. Департамент не погодився з таким рішенням та подав апеляцію.

"Телеграф" писав, що Віталія Манасяна притягували за п'яне водіння, а його друга дружина нібито займається прибутковим бізнесом на Борщагівці.