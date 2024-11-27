Видавав себе за поліцейського та розмахував пістолетом у кафе: у Києві затримали чоловіка

Правоохоронці виявили відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував зброєю працівниці кав'ярні. Під час інциденту 45-річний зловмисник був одягнений у поліцейську форму, хоча жодного стосунку до правоохоронних органів не має.

Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, розмахував пістолетом і демонстрував магазин із патронами. Про це повідомляється на офіційному порталі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Правоохоронці виявили відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж. На кадрах зафіксовано, як чоловік у поліцейському однострої погрожує зброєю.

До пошуку зловмисника були залучені співробітники кримінального аналізу та київського управління внутрішньої безпеки. Після встановлення особи правоохоронці затримали порушника.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили пістолет та поліцейську форму. Наразі встановлюється їхнє походження.

За фактом інциденту відкрито кримінальні провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) та самовільне присвоєння владних повноважень (ч. 2 ст. 353). Правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наркодилери у Києві продавали психотропи для схуднення та попалися поліції. Зловмисники налагодили збут таблеток із психотропними речовинами на території України.