В деле мажорного копа Манасяна поставили точку: что решил суд

Предприниматель Максим Шкиль поблагодарил судей

Во вторник, 21 января, Кассационный административный суд отказал Виталию Манасяну в принятии к рассмотрению жалобы в возобновлении его на должность в Нацполиции. Его увольнение законно.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Об этом сообщил предприниматель Максим Шкиль.

"Хороший пример таким Манасянам, как бывает, когда бросаешь вызов обществу и ведешь себя как животное. Спасибо судьям за принципиальную и честную позицию", — написал он.

Что предшествовало

Напомним, Манасян был уволен с занимаемой должности 21 апреля 2024 года после инцидента в ресторане Good Wine.

В Национальной полиции отметили, что правоохранитель нарушил правила нравственного поведения, присягу и должностные инструкции. По закону полицейский обязан соблюдать Конституцию Украины, профессионально выполнять служебные обязанности и уважать права человека.

К тому же по состоянию на день увольнения в Департамент внутренней безопасности поступали жалобы о возможных неправомерных действиях Виталия Манасяна. Содержание обращений в ведомстве не разглашается.

Кроме того, Манасяна уже восстанавливали в должности в Нацполиции. Это произошло в ноябре 2024 года. К своим обязанностям он вернулся в октябре. "Телеграф" получил ответ на запрос Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Там отметили, что восстановление произошло на основании решения Киевского окружного административного суда от 21 октября 2024 г. по делу № 320/22798/24. Департамент не согласился с таким решением и подал апелляцию.

"Телеграф" писал, что Виталия Манасяна привлекали за пьяное вождение, а его вторая жена якобы занимается прибыльным бизнесом на Борщаговке.