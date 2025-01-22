Хрьютерьеры? В Умани дикие животные "напали" на автозаправку (реакция соцсетей)

Животных называют "смесью бульдога с дикобразом", "хасидской гончей" и т.д.

Необычный случай зафиксировали очевидцы в Умани Черкасской области. В социальных сетях появилось видео, на котором заметно стадо диких свиней, разгуливавшее по территории местной автозаправочной станции.

Видео опубликовано на странице сообщества "Твое Ровно". Ролик вызвал оживленное обсуждение среди пользователей. На кадрах видно, как возле АЗС пасутся несколько диких свиней разного размера – от малых до взрослых особей.

Откуда взялись животные возле автозаправки – неизвестно. По предположениям пользователей соцсетей, дикие свиньи могли прийти в АЗС в поисках пищи.

В соцсетях, конечно, сразу отреагировали на видео. Большинство пользователей оставляли шутливые комментарии, называя свиней "хрьютерьерами" и "хасидской гончей". Некоторые отметили, что из-за отсутствия активной охоты в связи с военным состоянием количество диких животных возросло.

Другие пользователи также шутили о "новых посетителях" заправки и "породе свободной природы".

Появление диких животных в населенных пунктах может быть опасным как для людей, так и для самих животных. В случае встречи с дикими свиньями рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и не провоцировать их.

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