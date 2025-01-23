Далай Лама двічі бував під Запоріжжям, де розташована Кам'яна Могила: що з нею зараз та який вигляд має

Росіяни окупували пам'ятку на початку вторгнення

Кам'яна Могила — це одна з найдавніших культурних пам'яток на території України та у світі загалом. Вона розташована біля Мелітополя у Запорізькій області. Це Національний історико-археологічний заповідник. Раніше ми розповідали про один із найзагадковіших надгробків Личаківського кладовища у Львові.

"Телеграф" розкаже детальніше про Кам'яну Могилу, і що там відбувається зараз.

Що відомо про Кам'яну Могилу

Кам'яна Могила — це природне утворення, яке залишилось з пісковиків Сарматського моря. На думку учених, 14-12 мільйонів років тут була пісковикова мілина.

Коли море зникло, на цьому місці виникли червоно-бурі глини, до яких входили залізо та марганець. Через певний час з'явилися впадини річки Молочної, води якої проникали глибоко в землю. Натомість залізо та марганець почали підійматись вгору, формуючи кам’янисту породу. Таким чином виник пісковик. Через вітер він розколовся, а з його уламків утворився кам’яний пагорб.

Кам'яна Могила, фото з інстаграму zirochka_taro

Площа заповідника займає 1,6 гектара, на яких розміщені понад 3 тисячі кам'яних плит. Вони розташовані не хаотично, це правильно розвалений кам’яний корпус.

Кам'яні брили, фото travel-al.com.ua

Вчені нарахували всередині близько 65 печер і гротів, які слугували для культурних цілей. На них відтворювали особливі наскельні зображення, які називають петрогліфами. Вони інформують про господарства первісних людей, які жили на цій території. Також створювали зображення на ритуальні та меморіальну тематики. Зокрема, можна було побачити тварин, моменти полювання, човни, календарі.

Такий вигляд мають петрогліфи, фото "Про Україну"

Петрогліфи на скелях, фото "Про Україну"

Цікаво, що малюнки наносили камінням твердих порід. Окремі кварцові камені виявили під час досліджень. На деяких петрогліфах ще залишилися сліди червоної фарби. Припускається, що таким зображенням може бути 20 тисяч років. Окремі з них виникли ще у дошумерський період.

Зображення тварин на скелях, фото: vlasno.info

На території немає людських поселень, тому, ймовірно, Кам’яна Могила слугувала святилищем. А усі зображення на плитах можна побачити, лише потрапивши всередину печер і гротів. Судячи з малюнків, можна дізнатися про перші релігії, як-от тотемізм, магія, фетишизм, культ предків.

З зображень можна дізнатися про культуру тих часів, фото: vlasno.info

Кам’яна Могила була для багатьох людей місцем сили з потужною енергетикою. Його відвідували, аби одужати, загадати бажання та відчути силу предків. Пам'ятка також входить до об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.

Кам'яні брили, фото "Архітектурні та природні пам'ятки України"

У 2015 році місцеві казали, що помітили НЛО над територією заповідника. Об'єкт мав вигляд дивної плями, яка рухалась назустріч двом літакам. А потім він швидко зник з поля зору. Також подейкують, що колись на місце, аби помедитувати, приїжджав духовний лідер Тибету Далай Лама.

Далай Лама, фото з мережі

У 2022 році росіяни окупували частину Запорізької області, де розміщений заповідник. Вони підпорядкували об'єкт музею-заповіднику "Херсонес Таврійський", який розташований в окупованому росіянами Криму. Вбивці вивезли з Камʼяної могили 120 археологічних артефактів.

Окрім цього, росіяни зробили з заповідника полігон. А згодом повністю замінували територію, щоб не допустити партизанського руху спротиву.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд раніше мав один із густонаселених районів Харкова. Там був розташований красивий палац.