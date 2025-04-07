Схожий на Януковича: як міг би виглядати спільний син експрезидента з коханкою Полежай

У коханки Януковича є дитина від першого шлюбу

Колишній президент України, який втік у Росію у 2014-му Віктор Янукович — відомий не лише завдяки своїй сумнівній діяльності, корупції та диктаторській політиці, а й позашлюбними зв’язками. Відомо, що він мав коханку Любов Полежай, з якою й мешкав у Межигір’ї.

Ймовірна позашлюбна дитина Віктора Януковича нібито з’явилася на світ у 2018 році. Політику тоді було 65 років. "Телеграф" вирішив уявити за допомогою ШІ, як міг би виглядати син президента-втікача від його коханки.

Що відомо про стосунки Януковича з Полежай

У 2017 році стало відомо, що Віктор Янукович розлучився зі своєю дружиною Людмилою, з якою був у шлюбі упродовж 45 років. Тоді президент також підтвердив, що живе з Любов’ю Полежай — сестрою своєї колишньої кухарки.

Припущення про те, що Полежай та Янукович — коханці, з’явилися, коли став відкритим доступ до Межигір’я. У "хоромах" експрезидента знайшли портрети цієї жінки, а також речі, які їй належали. У розкішних володіннях проросійського політика також знайшли картини доньки Полежай від першого шлюбу. Відомо, що до втечі з України у 2014 році Полежай керувала салоном краси "Crystal Spa" та благодійним фондом "Дорога майбутнього".

Як міг би виглядати спільний син Януковича і Полежай

За допомогою ШІ ми порівняли риси зовнішності Віктора та Любові та уявили, який вигляд міг би мати їхній спільний син. На згенерованому портреті Григорія помітно, що він дещо схожий на Януковича, а також є риси Полежай.

Фото: згенеровано ШІ

Фото: згенеровано ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про коханку Януковича. Вона змінила прізвище та "нахапалася" в Росії боргів.