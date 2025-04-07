В Україні назріває дитячий бунт: у McDonald’s закінчилися іграшки з Minecraft, де вони з’являються найчастіше

У багатьох випадках знайти іграшки можна хіба що на сайтах на зразок OLX.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s та популярна гра Minecraft запустили колаборацію, під час якої покупці зможуть отримати іграшку із гри при замовленні певних меню. Проте, схоже, попит значно перевищив пропозицію, через що серед українців зростає розчарування.

Численні негативні коментарі користувачі мережі залишили у профілі McDonald’s у Facebook. Проблемою була не лише відсутність згаданих іграшок, а й довгі черги, через які подекуди доводилося чекати від 15 хвилин до години.

Крім того, судячи з коментарів, проблема спостерігається не лише у столичних закладах, а й в інших містах. Наприклад, на це скаржилися користувачі з Полтави та Вінниці.

Попри проблеми, охочих отримати заповітну іграшку, все ще багато. Наприклад, telegram-канал "Дніпро оперативний" показав кадри, на яких видно, що навіть попри холодну погоду, до закладу вишикувалися довгі черги.

Як відомо, колаборація McDonald’s та Minecraft була присвячена до виходу фільму "A Minecraft Movie", а фігурки можна було отримати при купівлі певних меню, на кшталт Хеппі Міл. Акцію було запущено 3 квітня, через що до ресторанів одразу ж вишикувалися величезні черги.

Minecraft це спочатку гра про виживання в кубічному світі, де гравцям належить будувати свою базу, збирати ресурси та протистояти різним супротивникам. З 2009 року було продано понад 300 мільйонів копій гри, що зробило її другою за популярністю (після "Тетріса") грою в історії.

Як повідомлялося раніше, іграшки з "МакДональдз" вже продаються на OLX. До того ж за деякі з них просять понад 1000 гривень.