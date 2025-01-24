Чи мобілізуватимуть осіб з інвалідністю у лютому: що кажуть адвокати

Фахівці розповіли, за яких умов така категорія населення може піти на службу

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжується. Під час них деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від служби. В цю категорію відносяться й особи з інвалідністю.

Особи, які мають інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи, не підлягають призову на військову службу, тобто мають відстрочку. Про це пояснили фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери".

"За новим законом мобілізація людей з інвалідністю першої, другої та третьої груп можлива лише за їхнім власним бажанням – вони звільняються від військової служби", — сказали вони.

Фахівці пояснюють, що піти на службу до війська люди з інвалідністю можуть лише за власним бажанням, підписавши контракт із ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, які ще категорії військовозобов'язаних отримають відстрочку від мобілізації. Такі критерії передбачені в законі ""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, є певний список поважних причин, коли чоловіку можна не з'явитись в Територіальний центр комплектування (ТЦК).