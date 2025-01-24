Будут ли мобилизовать лиц с инвалидностью в феврале: что говорят адвокаты

Специалисты рассказали, при каких условиях такая категория населения может пойти на службу

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Во время них некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от службы. В эту категорию относятся и лица с инвалидностью.

Лица, имеющие инвалидность I, II или III группы, не подлежат призыву на военную службу, то есть имеют отсрочку. Об этом объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

"По новому закону мобилизация людей с инвалидностью первой, второй и третьей групп возможна только по их собственному желанию — они освобождаются от военной службы", — сказали они.

Специалисты объясняют, что пойти на службу в армию люди с инвалидностью могут только по собственному желанию, подписав контракт с ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие еще категории военнообязанных получат отсрочку от мобилизации. Такие критерии предусмотрены в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, есть список уважительных причин, когда мужчине можно не явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК).