"Тривожно": в США прокоментували новину про взяття Україною у полон двох китайських солдатів

У Китаї ще не коментували інформацію щодо взяття у полон своїх громадян українськими військовими

В США знають, що Збройні сили України взяли у полон двох громадян Китаю, які зі зброєю в руках воювали на боці російського режиму проти української армії. Ця новина викликає тривожність та підтверджує, що Китай допомагає росіянам. Китай офіційно поки що нічого не коментував.

Про позицію США заявила спікер Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу 8 квітня. Вона зазначила, що захоплення у полон двох китайців – це демонстрація факту прихильності Пекіна до Кремля, який веде війну на території України.

"Сполучені Штати знають про повідомлення про те, що Україна захопила в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Звіти тривожні. Китай є одним із найбільших прихильників РФ у війні, і їхня співпраця дестабілізує світ", – сказано у повідомленні Держдепу.

Зазначимо, що у Китаї ще не коментували інформацію щодо взяття у полон своїх громадян українськими військовими. Відомо, що китайців полонили військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

"Воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Вони перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ", – підтвердили військові.

Тим часом відомий європейський активіст і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд в інтервʼю британському виданню The Telegraph припустив, що полонені китайці – зі складу найманців, яких росіяни набирають зі всього світу для участі у війні в Україні. Втім, ситуація для Китаю все одно не дуже втішна, оскільки якщо полонені справді були лише найманцями, це означає, що Китай "закриває очі" на таку ситуацію. А якщо полонені – чинні військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), то проти Пекіна потрібно терміново впровадити максимально жорсткі санкції за підтримку російського режиму.

Нагадаємо, українські військові захопили двох північнокорейських солдатів у середині січня в Курській області. Полонені мали російські документи, але не розмовляли російською мовою. Їх доправили до Києва для допиту. "Телеграф" писав, що президент Зеленський показав допит полонених північнокорейців і зробив пропозицію Кім Чен Ину. КНДР зможе повернути своїх полонених, але з умовою.