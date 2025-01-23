Хто з українців точно отримає відстрочку від мобілізації у лютому

Близько 20 категорій громадян можуть бути звільнені від мобілізації

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжується. При цьому військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, звільняються від призову на службу.

"Телеграф" розповідає, хто зможе отримати відстрочку в лютому 2025 року. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку надається певним категоріям громадян:

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також не можуть мобілізувати за деяких сімейних обставин, а саме громадян, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Відстрочку можуть отримати:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою (це стосується як військових, так і цивільних чоловіків);

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Бронь від мобілізації

Постанова Кабміну №1332 від 22 листопада 2024 року ввела нові правила бронювання працівників. Відтепер відстрочки, видані Міністерством економіки або через портал "Дія", дійсні лише до 28 лютого 2025 року.

Критично важливі підприємства зобов’язані до кінця лютого підтвердити свій статус, щоб зберегти можливість бронювання працівників за новими правилами. Якщо цього не зробити, відстрочки втратять чинність.

Як оформити відстрочку

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) з паспортом, військовим квитком і документами, які підтверджують підстави для відстрочки.

Для окремих категорій, таких як студенти, багатодітні батьки чи особи з інвалідністю, можливе спрощене оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують зараз чоловіків після 50 років. Під час призову мають враховувати вік і стан здоров’я.