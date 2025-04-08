Користування туалетом у Києві може подорожчати – в КМВА розповіли деталі

Невідомо, на яку суму тарифи можуть підвищити

У столиці розглядають можливість перегляду тарифів на користування громадськими вбиральнями. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що відповідне розпорядження вже надійшло до нього на підпис.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна. За словами Ткаченка, документ наразі перебуває на розгляді серед інших міських питань, зокрема пов’язаних з реконструкцією об’єктів, земельними ділянками та визначенням критичності підприємств.

"Мені принесли на підпис розпорядження про підвищення тарифів на користування громадськими вбиральнями в місті Києві", — зазначив очільник КМВА. Наразі вартість одного відвідування вбиральні складає 10 гривень.

Разом з тим, наразі остаточне рішення з цього питання не ухвалене.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київраді вирішили долю скандального секретаря Бондаренка. Для голосування у залі зібралося понад 70 депутатів. Його звільнення вимагали не лише депутати, а й багато мешканців столиці. Проте за підсумком таємним голосуванням сьогодні не підтримали його відставку. Проте, у підсумку, Бондаренко все ж пішов зі своєї посади.