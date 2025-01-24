У Зеленського в Криму з'явилася нова представниця. Хто вона і чим займатиметься

У команді представництва Ольга Куришко не нова людина

У п'ятницю, 24 січня, Володимир Зеленський призначив на посаду Постійного представника Президента України в Криму Ольгу Куришко. Раніше вона обіймала посаду виконувачки обов'язків постпреда в АР.

Про це свідчить указ, опублікований на сайті ОП. Загалом до команди представництва Куришко приєдналася ще у грудні 2021 року.

"Це не просто нова посада, це величезна честь і виклик — очолити місію та команду, продовжити розпочатий шлях боротьби за звільнення та реінтеграцію тимчасово окупованого Росією Криму, нашого Криму", — такими словами прокоментувала своє призначення Куришко.

Відомо, що вона ставши частиною команди представництва брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримчан.

"Її зусилля були зосереджені на розв'язанні питань доступу до освіти, пенсійного забезпечення, оформлення паспортних документів, підтримки політв'язнів та їхніх родин", — ідеться в повідомленні.

Ольгу Куришко у Фейсбук наголосила, що "попереду непростий і тернистий шлях до повернення Криму" і цей шлях не лише про території, "а й про людей: їхню гідність, культуру та право жити вільно".

"Це шлях боротьби, викликів і невтомної праці, але водночас він сповнений надії. Надії на відновлення справедливості, довгоочікуване звільнення української землі, відродження прав і свобод кожного, хто постраждав від окупації. Я вірю, що разом ми зможемо подолати всі труднощі. Крим був, є і буде Україною!", — підкреслила нова постпред Президента України в АР Крим.

Що відомо про Ольгу Куришко

Ольга Куришко здобула освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Працювала юристом у приватному, державному та громадському секторах, зокрема у громадській організації "КримSOS", де вона була експертом з адвокації та заступником голови правління.

Також відомо, що вона якийсь час перебувала на посаді головного державного ревізора-інспектора Головного управління ДФС у Полтавській області.

До команди Представництва Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення.

З 2023 року обіймала посаду Заступника Постійного Представника Президента України у Криму.

З 5 грудня 2024 року виконувала обов’язки постпреда Президента України в АР Крим.

Чим займається постпред Президента України у Криму

Посада Постійного Представника Президента України в АР Крим передбачає діяльність, що спрямована на захист прав кримськотатарського народу та всіх громадян України на тимчасово окупованому півострові.

Уже за Ольги Куришко розпочалося впровадження проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності суспільства щодо наслідків окупації, посилення міжнародного співробітництва в питаннях деокупації та захисту прав людини.

На новій посаді Ольга Куришко продовжить розвивати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 4 грудня 2024 року президент України звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника в Криму. Вже 6 грудня вона прийняла присягу та офіційно стала народним депутатом України від фракції "Голос".