У Раді з’явилася нова народна депутатка: що про неї відомо

У Раді тепер знову 400 депутатів

Новим членом парламенту 6 грудня стала Таміла Ташева, яка раніше була представницею президента України в АР Крим. Вона прийняла присягу та офіційно стала народним депутатом України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За його словами, Ташева займе місце Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Він також додав, що наразі у Раді знову 400 депутатів.

Що відомо про Тамілу Ташеву

Народилася в Узбекистані у родині депортованих із Криму кримських татар.

Брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності, у 2014 році стала співзасновником громадської організації "КримSOS", щоб висвітлювати окупацію півострова.

Була помічницею на громадських засадах народного депутата Мустафи Джемілєва від "Блоку Петра Порошенка".

Таміла Ташева. Фото: Facebook

З 2019 року Ташева працювала у постійному представництві президента України в АР Крим.

З 2020 до 2023 року була членом наглядової ради Українського Інституту.

24 листопада 2024 року Центральна виборча комісія України визнала Тамілу Ташеву обраним народним депутатом від партії "Голос". Перед нею за списком йшов співзасновник навчальної платформи Prometheus Іван Примаченко, але відмовився від мандата.

Ташева також була кандидатом у депутати від партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада цього року президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником Єрмака командира бригади "Холодний Яр".