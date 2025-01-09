Чи загрожує мазут у Чорному морі Одесі та області найближчим часом

Біля Криму зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 км

Імовірність поширення мазуту на узбережжя Одеської області та забруднення пляжів наразі низька. Проте ситуація біля узбережжя Криму стрімко змінюється.

Як зазначають у Міндовкіллі, згідно з останніми супутниковими знімками у районах Севастополя та Качи зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 км, а загальна площа забруднення чорноморської акваторії сягнула близько 1000 км².

"За прогнозом, станом на 9 січня 2025 року, узбережжя Одеської області перебуває поза загрозою забруднення мазутом, та на даний час відсутні передумови його забруднення", — кажуть в Українському науковому центрі екології моря (УкрНЦЕМ).

Водночас аналізуючи супутникові знімки та напрямок руху вітру, прогноз погоди, екологи прорахували найбільш ймовірні зміни в акваторії до 13 січня. Наразі існує загроза лише для узбережжя Криму, де кількість "заражених" територій зростатиме.

"Течії, що переважають, та напрямок вітру сприяють дрейфу плям у північно-східному напрямку. Разом з тим, спостерігається продовження забруднення кавказького узбережжя, зокрема в районі від мису Панагія до Анапи", — йдеться у повідомленні.

Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що мазут може дістатись Одеси та навіть Миколаєва по Дніпро-Бузькому лиману. Наразі нафтові плями вже зафіксовано біля берегів Керчі.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські судна. Йдеться про танкери "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". Інцидент стався на відстані близько 7 км від берега. У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм. У танкера "Волгонефть 212" хвилями поламало ніс, після цього він сів на мілину. А іншого судна хвилями розрубало корму, воно лягло в дрейф.

На борту танкерів могло вміщуватись сукупно до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Частина з них внаслідок аварії вилилася в море.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Криму дельфіни гинуть десятками, адже виявили новий викид мазуту.