Чи загрожує мазут у Чорному морі Одесі та області найближчим часом
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Біля Криму зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 км
Імовірність поширення мазуту на узбережжя Одеської області та забруднення пляжів наразі низька. Проте ситуація біля узбережжя Криму стрімко змінюється.
Як зазначають у Міндовкіллі, згідно з останніми супутниковими знімками у районах Севастополя та Качи зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 км, а загальна площа забруднення чорноморської акваторії сягнула близько 1000 км².
"За прогнозом, станом на 9 січня 2025 року, узбережжя Одеської області перебуває поза загрозою забруднення мазутом, та на даний час відсутні передумови його забруднення", — кажуть в Українському науковому центрі екології моря (УкрНЦЕМ).
Водночас аналізуючи супутникові знімки та напрямок руху вітру, прогноз погоди, екологи прорахували найбільш ймовірні зміни в акваторії до 13 січня. Наразі існує загроза лише для узбережжя Криму, де кількість "заражених" територій зростатиме.
"Течії, що переважають, та напрямок вітру сприяють дрейфу плям у північно-східному напрямку. Разом з тим, спостерігається продовження забруднення кавказького узбережжя, зокрема в районі від мису Панагія до Анапи", — йдеться у повідомленні.
Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що мазут може дістатись Одеси та навіть Миколаєва по Дніпро-Бузькому лиману. Наразі нафтові плями вже зафіксовано біля берегів Керчі.
Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські судна. Йдеться про танкери "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". Інцидент стався на відстані близько 7 км від берега. У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм. У танкера "Волгонефть 212" хвилями поламало ніс, після цього він сів на мілину. А іншого судна хвилями розрубало корму, воно лягло в дрейф.
На борту танкерів могло вміщуватись сукупно до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Частина з них внаслідок аварії вилилася в море.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Криму дельфіни гинуть десятками, адже виявили новий викид мазуту.