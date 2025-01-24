У Зеленского в Крыму появилась новый представитель. Кто она и чем будет заниматься

В команде представительства Ольга Куришко не новый человек

В пятницу, 24 января, Владимир Зеленский назначил на должность Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Ольгу Куришко. Ранее она занимала пост исполняющей обязанности постпреда в АР.

Об этом свидетельствует указ, который был опубликован на сайте ОП. В целом к команде представительства Куришко присоединилась еще в декабре 2021 года.

"Это не просто новая должность, это огромная честь и вызов — возглавить миссию и команду, продолжить начатый путь борьбы за освобождение и реинтеграцию временно оккупированного Россией Крыма, нашего Крыма", — такими словами прокомментировала свое назначение Куришко.

Известно, что она став частью команды представительства принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов, направленных на защиту прав крымчан.

"Ее усилия были сосредоточены на решении вопросов доступа к образованию, пенсионного обеспечения, оформления паспортных документов, поддержки политзаключенных и их семей", — говорится в сообщении.

Ольгу Куришко в Фейсбук подчеркнула, что "впереди непростой и тернистый путь к возвращению Крыма" и этот путь не только о территориях, "но и о людях: их достоинстве, культуре и праве жить свободно".

"Это путь борьбы, вызовов и неутомимого труда, но в то же время он полон надежды. Надежды на восстановление справедливости, долгожданное освобождение украинской земли, возрождение прав и свобод каждого, кто пострадал от оккупации. Я верю, что вместе мы сможем преодолеть все трудности. Крым был, есть и будет Украиной!", — подчеркнула новая постпред Президента Украины в АР Крым.

Что известно об Ольге Куришко

Ольга Куришко получила образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Работала юристом в частном, государственном и общественном секторах, в частности в общественной организации "КрымSOS", где она была экспертом по адвокации и заместителем председателя правления.

Также известно, что она какое-то время находилась в должности главного государственного ревизора-инспектора Главного управления ГФС в Полтавской области.

К команде Представительства Куришко присоединилась в декабре 2021 года, возглавив Отдел правового обеспечения.

С 2023 года занимала должность Заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму.

С 5 декабря 2024 года исполняла обязанности постпреда Президента Украины в АР Крым.

Чем занимается постпред Президента Украины в Крыму

Должность Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым предполагает деятельность, которая направлена на защиту прав крымско-татарского народа и всех граждан Украины на временно оккупированном полуострове.

Уже при Ольге Куришко началось внедрение проектов, направленных на повышение осведомленности общества о последствиях оккупации, усиление международного сотрудничества в вопросах деоккупации и защиты прав человека.

На новой должности Ольга Куришко продолжит развивать уже начатые инициативы и будет работать над усилением органа в его ключевой миссии — деоккупации Крыма, защите прав его жителей, коренных народов Украины и поддержке реинтеграционных процессов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 4 декабря 2024 года президент Украины уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя в Крыму. Уже 6 декабря она приняла присягу и официально стала народным депутатом Украины от фракции "Голос".