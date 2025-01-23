Студентів та викладачів можуть мобілізувати на канікулах? Що відповіли у МОН

Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував інформацію, що поширюється мережею, про можливу мобілізацію студентів та викладачів. За його словами, тих, хто має відстрочку, призивати не збираються.

Про це він написав у відповідному пості на своїй сторінці у Facebook. Лісовий запевнив, що жодних дискусій та обговорень із цього приводу не відбувається.

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається", — йдеться у повідомленні.

Міністр також пояснив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше народний депутат Роман Грищук оприлюднив у Фейсбуці пост, в якому нагадав про нову постанову КМУ № 1558 про порядок відстрочки від призову на військову службу, який набув чинності 16 січня.За його словами, деякі пункти цієї постанови суперечать закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку і можуть викликати неоднозначне трактування. Зокрема, як зазначив він, відстрочка від призову студентів, аспірантів надається на семестр, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників – до кінця навчального року. Таким чином, влітку, виходячи з цієї логіки, студенти та викладачі нібито можуть бути мобілізовані.

Раніше "Телеграф" розповідав як студенту оформити відстрочку від мобілізації. Є два способи.