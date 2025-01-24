Чи мобілізують студентів і аспірантів у 2025 році? Що змінилося, нові правила

Як тепер отримати відстрочку студентам?

Українські студенти та аспіранти отримали нові правила відстрочки від мобілізації у 2025 році. Постанова уряду №1558 від 31 грудня 2024 року внесла суттєві корективи до порядку призову в особливий період.

Здобувачі освіти тепер матимуть спрощену процедуру підтвердження свого статусу. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Тепер студентам професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів надаватимуть відстрочку на повний семестр – не більше шести місяців. Періоди відстрочки діятимуть з вересня до лютого та з березня до серпня.

Відповідно до внесених змін, студентам більше не потрібно підтверджувати свій статус у ТЦК що три місяці. Достатньо наявності даних в Єдиній державній електронній базі освіти. Продовжити відстрочку можна через застосунок Резерв+ або отримавши витяг з ЄДЕБО у навчальному закладі раз на пів року.

Науково-педагогічні працівники з науковим ступенем отримають відстрочку до завершення навчального року. Для цього необхідно мати ставку не нижче 0,75, що підтверджується навчальними планами на рік.

З 2025 року планують скасувати денну форму навчання для аспірантів-контрактників. За словами голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, відстрочку від мобілізації зможуть отримати лише аспіранти бюджетної форми навчання.

У Міноборони також працюють над інтеграцією реєстрів з Міністерством освіти для автоматичного обміну даними щодо надання відстрочок науковим та педагогічним працівникам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можуть студентів і викладачів мобілізувати на канікулах. Про це розповів Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.