Став фатальним у її житті: що відомо про "Лексус", у якому загинула Анна Жук

Позашляховик став фатальним у житті Анни, пишуть інтернет-користувачі

У п’ятницю, 24 січня, на трасі Харків-Київ сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинула блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет. В автомобілі разом із нею знаходилися чоловік та старший син.

Lexus LX 450D Luxury, за кермом якого перебував чоловік Анни, купили близько року тому в автосалоні Platinum Auto. Наразі такий автомобіль коштує майже 2,9 млн грн.

Позашляховик оснащено 4,5-літровим дизельним турбодвигуном V8 потужністю 272 л (крутний момент 650 Нм) та 6-ступінчастим "автоматом". За паспортом такий автомобіль розганяється з 0 до 100 км/год за 8.6 секунд і витрачає у комбінованому циклі 9.5 л/100 км.

Після покупки чоловік Анни поділився радістю у своєму Instagram. Тоді у коментарях було багато привітань, а сьогодні люди пишуть, що ця машина стала фатальною у її житті.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була популярною блогеркою із Харкова та матір’ю трьох синів. Вона активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, особливо в Instagram, де мала понад 370 тисяч підписників. Анна брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також була активною учасницею інтерв’ю та підкастів.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення "Лексуса" з вантажівкою, Анна Жук загинула на місці, а її чоловіка та сина було прооперовано.