Про перемогу, кохання і сенс життя: що постила в Instagram загибла в ДТП Анна Жук

Вона була світлою людиною, любила життя і вірила у перемогу

У п’ятницю, 24 січня, на трасі Харків-Київ сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинула блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет. В автомобілі разом із нею перебували чоловік та старший син.

Відразу після загибелі дівчини, її Instagram-акаунт закрили, проте фанати зберегли публікації на фан-сторінці.

Якось Аня запитала, як святкуватимуть День Перемоги її підписники. Сьогодні вже після її загибелі деякі фанати продовжують відповідати на це питання. Так, у коментарях хтось написав: "Поїду на могили бабусі та дідуся до Луганська".

Проте більшість пише слова скорботи. Хтось шкодує, що Аннет не дочекалася бажаної перемоги, інший коментатор вважає, що вона доїхала до неї.

Аня також написала:

"Життя летить і дуже багато змінюється. Навколо нас змінюються країни, міста, події, люди.. Ті хто сьогодні поруч, кого ми любимо і дуже цінуємо... Завтра можуть виявитися вже не з нами... Тому не забувайте висловлювати свої почуття і говорити про них. Ось прямо сьогодні! Прямо зараз, скажіть теплі та приємні слова своїм коханим.

Подзвоніть, напишіть. Батькам, дітям, друзям, другим половинкам! Усім, кого любите. Обов’язково. А можете відзначити їх прямо у цьому пості та нехай вони посміхнуться.

Всім добра та взаємності! Наповнюйте своє серце любов’ю!"

Ще кілька років тому Аня процитувала у своєму Instagram зворушливі слова з твору Ельчина Сафарлі "Будинок, в якому горить світло":

"Люди мучаться пошуком призначення. Чому мучаться? А тому, що думають, що народжені для величезної справи, яка ніяк не з’явиться.

Насправді ми народжені для маленьких добрих справ, після яких приходимо додому і солодко засинаємо (ось у чому причина безсоння – нестача добрих справ!).

Усміхнутися зустрічному, зробити комплімент касиру, поступитися місцем у метро, нагодувати бездомну кішку… Твори, не бійся.

Життя часом вітряне і морозне, але все одно дуже тепле".

Нагадаємо, внаслідок зіткнення "Лексуса" з вантажівкою, Анна Жук загинула на місці, а її чоловіка та сина було прооперовано. Водій фури не постраждав.