Без "мінусів", але з сюрпризом. Яка погода очікує українців 26 січня

Лютих морозів та снігу годі чекати

Українців продовжує дивувати тепла зимова погода, яка не відступить навіть у неділю, 26 січня. Більшість регіонів очікує помірно сонячний день, без опадів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозом синоптиків, на більшості територій стовпчик термометра не опуститься нижче -2 градусів, а подекуди перетне позначку у +5 градусів.

На заході України 26 січня очікується помітно тепла погода. Вночі стовпчик термометра впаде до позначки -2 градуси, у гірських регіонах "мінуси" можуть бути більші, вдень — прогнозується від +7 до +10 градусів. Небо періодично затягуватимуть хмари, але опадів синоптики не обіцяють.

Північним областям у неділю також повезе з погодою. Адже протягом дня повітря прогріється до +8 градусів, а вночі — до +2 градусів. Дощів та снігу не буде, але небо періодично затягуватимуть хмари.

На сході країни буде по весняному тепло, бо стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +6 до +8 градусів, а вночі не опуститься нижче +1 градуса. Опадів синоптики не прогнозують.

Центральні та південні області аномальне тепло не відпустить і 26 січня. Синоптики прогнозують до +8 градусів вдень та до +3 градусів вночі. Опадів не буде, а от небо періодично затягуватимуть хмари.

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