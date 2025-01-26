Без "минусов", но с сюрпризом. Какая погода ожидает украинцев 26 января

Лютых морозов и снега ждать не стоит

Украинцев продолжает удивлять теплая зимняя погода, которая не отступит даже в воскресенье, 26 января. Большинство регионов ожидает умеренно солнечный день, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, на большинстве территорий столбик термометра не опустится ниже -2 градусов, а кое-где пересечет отметку в +5 градусов.

На западе Украины 26 января ожидается теплая погода. Ночью столбик термометра упадет до отметки -2 градуса, в горных регионах "минусы" могут быть больше, днем прогнозируется от +7 до +10 градусов. Небо будут периодически затягивать облака, но осадков синоптики не обещают.

Северным областям в воскресенье тоже повезет с погодой. Ведь в течение дня воздух прогреется до +8 градусов, а ночью до +2 градусов. Дождей и снега не будет, но небо будут периодически затягивать облака.

На востоке страны будет по-весеннему тепло, так как столбик термометра в течение дня будет колебаться от +6 до +8 градусов, а ночью не опустится ниже +1 градуса. Осадков синоптики не прогнозируют.

Центральные и южные области аномальное тепло не отпустят и 26 января. Синоптики прогнозируют до +8 градусов днем и до +3 градусов ночью. Осадков не будет, а вот небо будут периодически затягивать тучи.

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