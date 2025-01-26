Времівка пала. Росіяни просунулися вперед на Донбасі — DeepState (карта)

Населений пункт Времівка повністю зайнятий росіянами

Російські війська захопили село Времівка у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомляє OSINT-проект DeepState. Крім того, армія Російської Федерації просунулась у населених пунктах Велика Новосілка, Торецьк, Котлино, а також поблизу Надіївки та Петропавлівки. Уточнено лінію фронту біля Слов’янки.

У мережі з’явилося відео просування російських військ відповідно до мапи DeepState.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська зайняли село Времівка ще 17 січня.

Нагадаємо, російських окупантів помітили у центрі населеного пункту Велика Новосілка. Волонтери проекту DeepState зазначають, що росіяни мають успіх у просуванні східними околицями, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.

Також ми повідомляли, що росіяни продовжують активно тиснути на кількох напрямках у Донецькій області. Зокрема, Велика Новосілка вже перебуває в оперативному оточенні російських військ. Окупанти мають успіх у просуванні в районі Покровська тієї ж Донецької області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська у Харківській області хочуть отримати контроль над населеним пунктом Борова, потім прорватися до Осколу та створити плацдарм для нового наступу на Харків. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.