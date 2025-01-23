Фронт усе ближче до Дніпропетровщини. Де росіяни могли мати просування (карти боїв)

З початку минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення

Триває 1065-й день війни з Росією. Минулої доби, 22 січня, російська армія могла мати територіальні успіхи на фронті та окупувати населений пункт.

Просування ворога ймовірніше зафіксувала у 6 населених пунктах. Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки", — йдеться у повідомленні аналітиків.

До речі, полонений солдат КНДР вразив новими заявами. Він не знав проти кого йде воювати, а постраждалих корейців було дуже багато.

Ворог міг окупувати Нововасилівку

Офіційно у Генштабі окупацію Нововасилівки не підтвердили.

Що кажуть у Генштабі

Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, що з початку минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку, росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів бомбами та некерованими ракетами по районах населених пунктів Сухий Яр, Костянтинівка, Зелене Поле, Гродівка.

"На цьому напрямку було знешкоджено понад 200 окупантів, 102 з них — безповоротно. Також знищено тринадцять одиниць автомобільної техніки, три антени БпЛА, засіб супутникового зв'язку та мотоцикл, крім того, значно пошкоджено гармату та три автомобілі загарбників", — йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безрезультатних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії розвалили елітний військовий підрозділ із КНДР.