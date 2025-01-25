Росіяни захопили нові території на Донеччині, як зараз виглядає лінія фронту (карта боїв)

Окупанти намагаються захопити якнайбільше української землі

Йде 1067-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 24 січня, до 22:00, на фронті сталося 190 бойових зіткнень. Росіяни мали просування на Донеччині.

За даними порталу DeepState, російська армія просунулася в Торецьку. Також ворог захопив нові території біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби на Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону. Бої тривали неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (24 січня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них — безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників", — додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог 16 разів атакував позиції українців. Він наступав неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку сталося 39 боєзіткнень. Ворог був активний поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

Також активна ворожа армія у Харківській області — на Куп’янському напрямку вона здійснила 13 штурмів позицій наших захисників. Бої точилися у районах Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

Як повідомляв "Телеграф", пріоритетним напрямком для російських військ, що наступають, зараз є Харківська область. Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.