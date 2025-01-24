Росіяни зайшли у Велику Новосілку на Донеччині: карта та останні новини

Росіян помітили у центрі селища, але бої за населений пункт продовжуються

Обстановка довкола населеного пункту Велика Новосілка у Волноваському районі Донецької області залишається напруженою. Російських окупантів помітили у центрі селища.

Про це повідомляє OSINT-проект DeepState. Волонтери проекту зазначають, що росіяни мають успіх у просуванні по східних околицях, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.

Там окупанти вже вивісили прапори Росії та ПВК "Вагнер".

Джерело: DeepState

Однак це не означає, що російські війська захопили Велику Новосілку повністю.

"Противник також пробує тиснути з півдня і зі сторони Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема, піхоти і техніки", — зазначили волонтери.

Джерело: DeepState

Нагадаємо, росіяни продовжують активно тиснути на кількох напрямках у Донецькій області. Зокрема, ситуація навколо Великої Новосілки, за даними аналітиків, стає дедалі гіршою – населений пункт вже перебуває в оперативному оточенні російських військ. Також окупанти мають успіх у просуванні в районі Покровська тієї ж Донецької області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська у Харківській області хочуть отримати контроль над населеним пунктом Борова, потім прорватися до Осколу та створити плацдарм для нового наступу на Харків. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.