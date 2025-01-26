Времевка пала. Россияне продвинулись вперед на Донбассе - DeepState (карта)

Населенный пункт Времевка полностью занят россиянами

Российские войска захватили село Времевка в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState. Кроме того, армия Российской Федерации продвинулась в населенных пунктах Великая Новоселка, Торецк, Котлино, а также вблизи Надеждинки и Петропавловки. Уточнена линия фронта возле Славянки.

В сети появилось видео продвижения российских войск по карте DeepState.

По данным американского Института изучения войны, российские войска заняли село Времевка еще 17 января.

Напомним, российских оккупантов заметили в центре населенного пункта Великая Новоселка. Волонтеры проекта DeepState отмечают, что россияне имеют успех в продвижении по восточным окрестностям, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.

Также мы сообщали, что россияне продолжают активно давить на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, Великая Новоселка уже находится в оперативном окружении российских войск. Оккупанты имеют успехи в продвижении в районе Покровска той же Донецкой области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска в Харьковской области хотят получить контроль над населенным пунктом Боровая, затем прорваться к Осколу и создать плацдарм для нового наступления на Харьков. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.