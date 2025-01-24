Росія знову хоче йти на Харків? У Третій штурмовій розкрили плани ворога (мапа)

Росіяни використовують на Харківському напрямку велику кількість дронів

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що зараз пріоритетним напрямком для російських військ, що наступають, є Харківська область.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram. Він зазначив, що росіяни збираються здійснити прорив до річки Оскіл через населений пункт Борова в Ізюмському районі Харківської області.

Саме на цій ділянці фронту 20-ї гвардійській загальновійськовій армії ЗС РФ протистоїть 3-я ОШБр ЗСУ.

Мета російської армії – отримати контроль над населеним пунктом Борова, потім прорватися до Осколу та створити плацдарм для нового наступу на Харків. За словами Жоріна, зараз росіяни використовують величезну кількість дронів. Це стало можливим, тому що 20-ту армію посилили двома полками з БПЛА.

"Противник дуже активно масштабує безпілотні підрозділи. Наш підрозділ вперше стикнувся аж з такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі "скидами", і мають FPV та Mavic для "скидів" просто в необмеженій кількості", — написав Жорін.

За даними OSINT-проекту DeepState, від населеного пункту Борова до лінії фронту залишається 12 кілометрів.

Водночас фронт знаходиться за майже 38 кілометрів від населеного пункту Оскіл.

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