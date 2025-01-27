Деякі чоловіки можуть автоматично продовжити відстрочку: яка є умова

Термін відстрочки автоматично можуть продовжити для студентів та багатодітних батьків

Під час воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації, а потім автоматично її продовжити. Це можливо за умови, якщо в особи є оновлені військово-облікові дані.

Автоматично продовжити відстрочку можуть студенти й багатодітні батьки, що мають три й більше дітей, але якщо неповнолітні особи будуть від одного батька та матері. Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі "КИЇВ24".

Варто враховувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері.

Крім того, адвокатка зауважує, що не варто розраховувати на слово "автоматично" та самостійно оновлювати свої дані у військовому резерві. Для тих, хто подає документи вперше, особиста присутність у ТЦК є обов’язковою.

Резюмуючи, вона додає, що в Територіальному центрі комплектування (ТЦК) тепер більш ретельно перевірятимуть заяви на відстрочку по догляду за рідними з інвалідністю, зокрема військкомати будуть кидати запити в державні органи, аби дізнатись інформацію про можливих інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть мобілізовувати осіб з інвалідністю у лютому.