"Україна може перестати існувати, якщо...". Сплив секретний прогноз Буданова щодо війни

Нещодавно у Верховній Раді відбулася закрита зустріч, на якій начальник Головного управління розвідки України зробив сумний прогноз щодо долі нашої країни у випадку відсутності переговорів щодо припинення війни протягом найближчих місяців. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

Про це розповідає "Українська правда". Видання посилається на свого співрозмовника, який був присутній на зустрічі.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – розповів співрозмовник "УП".

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський розповів про роль глави США Дональда Трампа у переговорах про припинення війни Росії проти України. За його словами, Трамп дійсно хоче завершити війну, але він "сам не знає усіх деталей, як це зробити". Пришвидшити цей процес може економічний тиск.

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі 22 січня Зеленський повторив, що для початку справедливого діалогу росіяни мають повернутися до кордонів 2022 року. Очільник держави висловився щодо закінчення війни. На його думку, терміни мають велике значення, бо люди продовжують гинуть кожного дня, але якість важливіша.