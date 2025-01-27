Працівників ТЦК таки каратимуть: нардеп назвав головні новації законопроєкту

Є 3 ключові новації нового законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо кримінальної відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Законопроєкт №12442 внесли до парламенту у понеділок, 27 січня 2025 року.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушень у сфері оборони та мобілізації. Та наразі Пояснювальної записки до нього немає. Народний депутат Максим Бужанський розповів "Телеграфу" 3 ключові новації, які передбачатиме майбутній законопроєкт.

Перше — встановлення кримінальної відповідальності за незаконну мобілізацію громадян, які мають право на відстрочку, бронювання або не підлягають призову згідно із законодавством.

Друге нововведення стосується членів військово-лікарських комісій (ВЛК). Їх притягуватимуть до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві висновки про стан здоров'я призовників — як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки.

Третій пункт законопроєкту поширює на членів ВЛК дію статті про відповідальність за незаконне збагачення. Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради України.

Також раніше "Телеграф" писав, чи можуть співробітники ТЦК забирати військово-обліковий документ. Його забирають для того, щоб в ньому була зроблена відмітка про проходження військово-лікарської комісії.