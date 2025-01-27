Работников ТЦК все-таки будут наказывать: нардеп назвал главные новации законопроекта

Есть 3 ключевых новшества нового законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, касаемый уголовной ответственности работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизации. Законопроект №12442 внесен в парламент в понедельник, 27 января 2025 года.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины о нарушениях в сфере обороны и мобилизации. Но пока Пояснительной записки к нему нет. Народный депутат Максим Бужанский рассказал "Телеграфу" 3 ключевые новшества, которые будет предусматривать будущий законопроект.

Первое – установление уголовной ответственности за незаконную мобилизацию граждан, имеющих право на отсрочку, бронирование или не подлежащих призыву согласно законодательству.

Второе нововведение касается членов военно-врачебных комиссий (ВЛК). Их будут привлекать к уголовной ответственности за заведомо ложные выводы о состоянии здоровья призывников – как при признании здоровых людей больными, так и наоборот.

Третий пункт законопроекта распространяет на членов ВЛК действие статьи об ответственности за незаконное обогащение. Законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, могут ли сотрудники ТЦК забирать военно-учетный документ. Его забирают для того, чтобы в нем была сделана отметка о прохождении военно-врачебной комиссии.