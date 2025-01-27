Сперечатися марно? Чи можуть співробітники ТЦК забирати військово-обліковий документ

Повернути документ можуть за 10 днів

Територіальний центр комплектування (ТЦК) може на деякий час забирати військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Це роблять для внесення необхідних даних.

Зокрема, документ можуть забрати після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що після проходження ВЛК приніс результати до ТЦК, але там у нього забрали військово-обліковий документ, пообіцявши повернути його через 10 днів. Чоловік зацікавився, чи є дії ТЦК законними.

"Громадянин України може передавати військово-обліковий документ на бланку працівнику, відповідальному за ведення військового обліку, для внесення змін за умови одержання розписки", — зазначив юрист.

Він також пояснив, що документ забирається для того, щоб в ньому була зроблена відмітка про проходження військово-лікарської комісії.

Нагадуємо, що уповноважені представники ТЦК та СП мають право застосовувати портативні відеореєстратори під час виконання своїх службових обов’язків. Пристрої можуть використовуватися для запису дій як самих представників, так і громадян, що пред’являють військово-облікові документи.

Представники ТЦК мають попереджати громадян про ведення фото- чи відеозйомки . Усі записи повинні проводитися безперервно під час виконання обов’язків, за винятком ситуацій, які можуть загрожувати розголошенням військової таємниці або конфіденційної інформації.

За наказом, відеоматеріали можуть бути надані органам державної влади, правоохоронним органам або суду за відповідним запитом. Водночас працівникам ТЦК заборонено передавати записи стороннім особам або використовувати їх у неслужбових цілях.

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