Зарплата до 40 тисяч та бронь. У Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2256
Обіцяють навіть компенсацію 50% вартості обідів
В Україні наразі є чимало вакансій для пенсіонера з гідною зарплатою. Так, у Києві шукають електромеханіка з окладом до 40 тисяч на місяць.
Відповідну вакансію розмішено на сайті пошуку роботи. Майбутньому працівнику пропонують стабільну зарплату з бронюванням.
В обов'язки електромеханіка входить пайка та монтаж комплектувальних елементів, вимірювання параметрів за допомогою відповідних приладів, налаштування та проведення тестування виготовлених вузлів, прокладка дротів та кабелів для забезпечення правильного підключення і функціонування апаратури.
Водночас від майбутнього працівника очікують знання в галузі електроніки та електротехніки, вміння користуватися електричними інструментами, такими як паяльник, тестер, вольтметр, шурупокрут тощо.
Що пропонує роботодавець:
- Стабільна зарплата: 22 000 грн — випробувальний період, а далі — ставка + бонуси з можливістю отримувати від 25 тисяч і більше.
- Зручне розташування місця роботи у центрі міста.
- Стабільний графік роботи з 09:00 до 18:00, пн-пт.
- Компенсація 50% смачних обідів компанією.
- Професійний та кар'єрний розвиток.
- Вільний дрес-код.
- Безкоштовний чай, кава, печиво на робочому місці.
До того ж вакансія актуальна і для пенсіонера, адже головне — вміння працювати з електротехнікою. Вікові обмеження роботодавець не встановлював.
Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують роботу з можливістю виїзду за кордон та зручним графіком.