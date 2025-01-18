Зарплата до 40 тисяч та бронь. У Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу

Обіцяють навіть компенсацію 50% вартості обідів

В Україні наразі є чимало вакансій для пенсіонера з гідною зарплатою. Так, у Києві шукають електромеханіка з окладом до 40 тисяч на місяць.

Відповідну вакансію розмішено на сайті пошуку роботи. Майбутньому працівнику пропонують стабільну зарплату з бронюванням.

В обов'язки електромеханіка входить пайка та монтаж комплектувальних елементів, вимірювання параметрів за допомогою відповідних приладів, налаштування та проведення тестування виготовлених вузлів, прокладка дротів та кабелів для забезпечення правильного підключення і функціонування апаратури.

Водночас від майбутнього працівника очікують знання в галузі електроніки та електротехніки, вміння користуватися електричними інструментами, такими як паяльник, тестер, вольтметр, шурупокрут тощо.

Що пропонує роботодавець:

Стабільна зарплата: 22 000 грн — випробувальний період, а далі — ставка + бонуси з можливістю отримувати від 25 тисяч і більше.

Зручне розташування місця роботи у центрі міста.

Стабільний графік роботи з 09:00 до 18:00, пн-пт.

Компенсація 50% смачних обідів компанією.

Професійний та кар'єрний розвиток.

Вільний дрес-код.

Безкоштовний чай, кава, печиво на робочому місці.

До того ж вакансія актуальна і для пенсіонера, адже головне — вміння працювати з електротехнікою. Вікові обмеження роботодавець не встановлював.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують роботу з можливістю виїзду за кордон та зручним графіком.