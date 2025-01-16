Житимете наче у Буковелі: дім цікавої форми продають у Вінницькій області (фото)

У будинку є все необхідне для проживання

На Вінниччині виставили на продаж приватний будинок у стилі А-фрейм. Це трикутна конструкція з панорамним склінням фасаду та прилеглими терасами.

Оголошення розміщено на одній з найпопулярніших онлайн-платформ для продажу. Будинок розташований у селі Яришівка на південь від Вінниці. Перший поверх має площу 24 м ², а другий — 10 м ². Загальна площа будівлі – 32 м². Площа ділянки – 3 сотки.

У цьому будинку є все необхідне для проживання:

душ;

санвузол;

умивальник;

комунікації готові до підключення.

Зовнішні стінки утеплені мінеральною ватою.

Вартість даного будинку складає 450 000 гривень без комісії, продаж від забудовника. В оголошенні також зазначено, що цей будинок підходить для постійного та сезонного проживання, а також для використання в якості доходного будинку.

Відстань до найближчого населеного пункту становить до 5 кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у центрі Львова продають "убиту" квартиру, але за 20 тис. доларів. Житло розташоване на першому поверсі так званого "царського" будинку.