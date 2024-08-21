Басейн, лазня, тераса і не тільки: на Київщині продають будинок за 30 млн гривень, як він виглядає (фото, відео)

На території є гостьовий будинок

У котеджному містечку Золоче у селі Вишеньки Київської області виставили на продаж будинок за 750 тисяч доларів, що дорівнює майже 31 мільйону гривень. У будинку, як стверджує продавець, виконано дизайнерський ремонт із матеріалів світових виробників.

Відповідне відео було опубліковано на одній зі сторінок в Instagram, яка спеціалізується на оренді, купівлі та продажу нерухомості в Києві. У ролику показали, що на території є басейн, лазня, гостьовий будинок, гараж та тераса.

"Телеграф" знайшов це оголошення на одній із найпопулярніших платформ. Там приведено повний опис цього будинку.

Зазначається, що загальна площа головного будинку становить 266м2, гостьовий будинок – 58м2, ділянка – 12.5 соток, басейн – 11 метрів.

В описі вказано, що будинок збудований з червоної товстої цегли й утеплений зовні мінеральною ватою, з оздобленням фасаду в сучасному стилі, огорожею, воротами. До будинку підведено комунікації: електрику, газ, воду. Також встановлена система опалення та охолодження Bosch, додатково встановлений газовий котел. Каналізація септик (система самоочищення) і т.д.

На всій території встановлено 12 камер відеоспостереження. Є крита тераса, бойлерна, гараж для двох автомобілів, навіс. На території є сквер з лавами, дитячий майданчик, тренажери просто неба.

У будинку на першому поверсі розташовані: вітальня з каміном і великим обіднім столом, велика тераса, кухня з усією технікою, гостьовий сан вузол/ госп.блок.

На другому поверсі: сходи ведучі на 2 поверх виконані з горіха, дитяча кімната; дитячий санвузол з ванною, гардеробна кімната; гостьова спальня з терасою.

"Хто цінує комфорт, має почуття стилю та смаку, вам сюди", — підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві продають особняк за 150 мільйонів гривень. За таку суму покупцю пропонують величезний будинок за авторським проєктом площею 1300 "квадратів" із 10 кімнатами.