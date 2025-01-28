У РНБО зробили тривожну заяву щодо китайської моделі ШІ DeepSeek

У січні 2025 року безкоштовний чат-бот DeepSeek став популярнішим за ChatGPT в американському App Store

Китайська модель штучного інтелекту DeepSeek, як і будь-який ШІ, збирає інформацію про тих, хто ним користується. Українці мають розуміти це, адже інформація може бути використана проти нас.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram. Він нагадав, що будь-який ШІ, й зокрема DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих.

"Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета", — наголосив Коваленко.

Що таке DeepSeek

DeepSeek — китайська ШI-компанія з Ханчжоу, що розробляє відкриті мовні моделі. У січні 2025 року їхній безкоштовний чат-бот став популярнішим за ChatGPT в американському App Store.

Компанія заявляє про створення своєї моделі на чипах Nvidia H800 за менш ніж $6 млн, хоча західні аналоги коштують близько $100 млн. Розробники стверджують, що їхня DeepSeek-V3 не поступається провідним закритим моделям.

Успіх DeepSeek вплинув на технологічний ринок: акції Nvidia впали на 10%, Oracle — на 8%, Palantir — на 7%. Це загострило питання конкуренції між західними та китайськими технологіями у сфері ШІ.

Зараз DeepSeek-R1 доступний у багатьох країнах, в Україні також. Зокрема в українському App Store та Play Market можна завантажити додаток одразу на смартфон або планшет. Однак із реєстрацією можуть виникати певні складнощі.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно хлопець з Канади створив термоядерний реактор за допомогою ШІ. На це йому знадобилося 36 годин, зробив реактор він на власній кухні.