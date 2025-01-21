Є два способи: як студенту отримати відстрочку від мобілізації у 2025 році

Яка довідка потрібна для оформлення, пояснили юристи

У 2025 році студенти, які здобувають професійну, фахову передвищу або вищу освіту за денною чи дуальною формою навчання, мають можливість оформити відстрочку від мобілізації. Це стосується лише тих, хто здобуває вищий рівень освіти, ніж попередній, згідно із Законом України "Про освіту".

Як студенту оформити відстрочку, розповіли юристи компанії "INSEININ". Право на відстрочку підтверджується виключно довідкою про здобувача освіти, сформованою в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Ця довідка:

видається навчальними закладами;

має містити запис "так, не порушується" послідовність здобуття освіти.

Юристи зазначають, що довідки інших типів, таких як наказ про зарахування, форма 20 чи документи з іноземних ВНЗ , не підтверджують права на відстрочку.

Що робити у разі відмови через порушення послідовності освіти

У разі, якщо довідка ЄДЕБО містить запис "ні, порушується послідовність освіти", ситуацію можна оскаржити через адміністративний суд.

"У випадках, якщо причиною такого запису є наявність незакінченої освіти, таку довідку можна оскаржити до адміністративного суду. МОН трактує, що незавершена освіта також враховується під час визначення послідовності здобування освіти, проте відповідно до Закону "Про освіту" рівнем освіти вважається тільки закінчена (здобута) освіта. Саме на цій підставі можна звернутись до адміністративного суду та оскаржити отриману довідку з метою подальшого оформлення відстрочки", — пояснюють експерти.

Чи можуть студенти іноземних ВНЗ отримати відстрочку

На 2025 рік механізму для оформлення відстрочки студентами іноземних університетів не існує , оскільки:

іноземні ВНЗ не підключені до ЄДЕБО;

відповідна довідка видається лише українськими закладами освіти.

Студенти іноземних закладів можуть оскаржувати відмову в суді після отримання офіційної відповіді від територіального центру комплектування (ТЦК).

Як отримати відстрочку студенту у 2025 році

Юристи розповідають, що є два основних способи, як оформити відстрочку:

Особисто в ТЦК. Подати заяву та довідку здобувача освіти до районного ТЦК за місцем обліку. Пройти військово-лікарську комісію (за потреби). Комісія розглядає заяву протягом 7 днів, після чого видається довідка про відстрочку. Через застосунок "Резерв+". Оформлення онлайн доступне для військовозобов’язаних, дані яких є у реєстрі. У разі відсутності інформації в реєстрі, потрібно стати на облік у ТЦК.

Нагадуємо, що відстрочку від призову можуть отримати не тільки студенти. Працівники педагогічної сфери в Україні також мають право на відстрочку під час воєнного стану. Щоб скористатися цим правом, необхідно виконати певні умови та подати відповідні документи.