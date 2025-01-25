Студентів відраховуватимуть за відмову пройти практичний курс загальновійськової підготовки

Програма розроблена з урахуванням досвіду Польщі, Фінляндії та країн Балтії.

З 1 вересня 2025 року в Україні стартує обов’язковий курс базової загальновійськової підготовки для студентів вищих навчальних закладів. Ті, хто відмовиться пройти навчання за програмою, будуть відраховані.

Теоретичний курс буде обов’язковим для всіх, а практичну частину деякі студенти матимуть змогу освоювати за бажанням. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

Мета програми — це формування базових військових навичок у молоді та підвищення рівня готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів.

БЗВП для студентів закладів вищої освіти передбачає 300 академічних годин. Програма складається з теоретичного (90 годин) та практичного (210 годин) курсів.

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул.

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів без винятку. Практичну частину мають пройти усі чоловіки, придатні за станом здоров’я.

Жінки зможуть приєднатися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік до ТЦК та СП.

Відмова "здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби" від проходження практичної підготовки буде вважатися підставою для відрахування.

Основний акцент буде зроблено на практичних аспектах, зокрема, тренуванні у використанні зброї, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні власної безпеки в умовах бойових дій тощо.

Усі студенти, які пройдуть курс, складуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби.

Крім цього, без сертифікату про проходження БЗВП людина не зможе вперше влаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що студенти та викладачі мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання чи проведення наукових досліджень. Проте влітку ці категорії чоловіків теоретично можуть бути мобілізовані.