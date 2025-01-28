"Укрпошта" надаватиме банківські послуги? В уряді анонсували нове рішення

Цим рішенням держава заощадить до 5 млрд

На базі державної "Укрпошти" буде створено поштовий банк. Компанія отримає акції націоналізованого Першого інвестиційного банку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Відповідне рішення підтримав Кабмін України.

Шмигаль наголосив, що 28 січня уряд своїм рішенням передав акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури. Далі їх передадуть "Укрпошті".

"Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності", — повідомив прем'єр-міністр.

За його підрахунками, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд гривень протягом наступних 3-4 років.

Нагадаємо, в "Укрпошті" неодноразово говорили про бажання компанії надавати і банківські послуги, окрім поштових. То тоді Національний банк України виступив проти, заявивши, що "Укрпошта", як пошта, не виконує нормально свої зобов'язання, тому як може йтись про їх розширення до банківських.

Що таке поштовий банк

Держава може надавати окремим компанія банківську ліцензію, що дасть змогу розв'язувати питання доступу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях. Тому на українському фінансовому ринку з’явиться новий тип банківської установи – банк фінансової інклюзії.

Він може виконувати певний функціонал, схожий з усіма банками, але не в повному обсязі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" витратить на рекламу на залізниці понад 600 тисяч гривень.