"Укрпочта" будет оказывать банковские услуги? В правительстве анонсировали новое решение

Этим решением государство сэкономит до 5 млрд

На базе государственной "Укрпочты" будет создан почтовый банк. Компания получит акции национализированного Первого инвестиционного банка.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства. Соответствующее решение поддержал Кабмин.

Шмигаль подчеркнул, что 28 января правительство своим решением передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуру. Дальше их передадут "Укрпочте".

"Таким образом, создаем почтовый банк. Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будет теперь в пешеходной доступности", — сообщил премьер-министр.

По его подсчетам, этим решением государство сэкономит до 5 млрд гривен в течение следующих 3-4 лет.

Напомним, в "Укрпочте" неоднократно говорили о желании компании предоставлять и банковские услуги, кроме почтовых. Тогда Национальный банк Украины выступил против, заявив, что "Укрпочта", как почта, не выполняет нормально свои обязательства, потому как может идти речь об их расширении до банковских.

Что такое почтовый банк

Государство может предоставлять отдельным компаниям банковскую лицензию, позволяющую решать вопросы доступа к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях. Поэтому на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения – банк финансовой инклюзии.

Он может выполнять определенный функционал, схожий со всеми банками, но не в полном объеме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" потратит на рекламу на железной дороге более 600 тысяч гривен.