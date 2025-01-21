Що робити з пошкодженими доларами та куди їх можна віднести

Повинно зберегтися не менше 55% поверхні банкноти

Під час процедури обміну іноземної валюти українці можуть зіткнутися з тим, що у них відмовляться приймати пошкоджені купюри. Однак це ще не означає, що такі гроші автоматично "виходять з ладу" та перетворюються на сміття.

Якщо банкнота має ознаки значного зношування чи пошкодження, незалежно від року її випуску, людині можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. "Телеграф" зібрав всю інформацію про те, що робити з пошкодженою іноземною валютою і куди звертатися з цього приводу.

Які купюри вважаються зношеними

Паперові гроші з часом зношуються і на них можуть з’являтися сліди ушкоджень: заломи, плями, потертості, надриви тощо. Банкноти іноземної валюти, які мають ознаки сильного зносу чи пошкодження, можна обміняти завдяки процедурі інкасо.

Які банкноти можна віддавати на інкасо:

розірвані або розрізані на частини банкноти

з пошкодженими елементами дизайну та захисту

зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень

банкноти з локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти

обпалені, пропалені, трухлі банкноти.

банкноти із явними друкарськими недоліками.

Не приймають на інкасо наступні банкноти:

збереглося менше половини від поверхні банкоти

помічені спеціальними порошками та сигнальною фарбою

з написами "хабар" або "bribe" (і аналогами іншими мовами).

Що таке операція інкасо

Інкассо — це спеціальна процедура обміну пошкоджених банкнот, під час якої неліквідні купюри пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення відлікової операції.

За цю процедуру клієнту доведеться заплатити комісію за тарифами банку. Комісія залежить від ступеня пошкодження банкнот.

Важлива умова: для інкасо має зберегтися понад 55% поверхні банкноти.

При цьому не всі банки в Україні надають послугу інкасо. Саме тому з пошкодженими банкнотами слід звертатися до державних банків, де в касі в доступному для клієнтів місці розміщено чіткий перелік ознак значного зносу банкнот, тарифи інкасо тощо.

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