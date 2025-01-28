Кому рост тарифов, а для кого скидка. Lifecell преподнес сюрприз украинцам, но не всем

В среднем стоимость тарифов увеличится на 30-35%

Мобильный оператов "Lifecell" разослал своим клиентам сообщения о том, что в тарифной политике компании будут происходить значительные изменения. В течение февраля-марта 2025 года компания сокращает количество тарифов и повышает их стоимость.

Однако эти изменения коснулись не всех, так как клиентам, которые уже длительное время являются поклонниками "Lifecell", компания предусмотрела большие скидки. Об этом "Телеграфу" стало известно из недавней SMS рассылки.

Так, с февраля 2025 года "Lifecell" повышает стоимость тарифа до 300 гривен, который ранее стоил 225 гривен. Абоненты, которых касаются эти изменения, смогут бесплатно перейти на другие доступные тарифы до 5 марта 2025 года.

При этом абонентам, которые уже длительное время пользуются "Lifecell" компания предусмотрела большие скидки. В качестве благодарности за поддержку мобильный оператор готов предоставить 20% скидку на три пакета услуг на выбор абонента.

Предложением можно воспользоваться до 5 марта 2025 года.

В "Lifecell" отметили, что последний пересмотр цен проводился в сентябре 2023 года и коснулся лишь 15% абонентов. На данный момент в компании сообщили, что в среднем стоимость тарифов увеличится на 30-35%.

Сейчас компания предоставляет 8 тарифных планов. Каждый из них предусматривает наличие различных услуг.

Все желающие могут выбрать нужный им тариф, который будет полностью удовлетворять их потребности.

Напомним, ранее пользователи сети возмущались, что подключиться к льготному тарифу "Киевстар" для пенсионеров можно только в фирменном магазине, куда не каждый может добраться. Особенно это актуально для сельских жителей.

Также клиентка мобильного оператора "Киевстар" возмутилась из-за списания денег с ее счета после окончания выбранного ею тарифа. Таким образом, за месяц услуги мобильной связи обошлись ей в 600 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы жалуются на качество мобильного интернета и объяснил, что говорят в "Киевстаре", Vodafone и Lifecell.