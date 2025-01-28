Популярний мобільний оператор відповів, чому немає знижок для пенсіонерів

Вартість зростає з 30 січня

В Україні відчутно зростають тарифи на мобільний зв'язок, зокрема про здорожчання своїх послуг оголосив й мобільний оператор Vodafone. Пенсіонери просять зробити для них дешевший тариф без доступу для інтернету, проте компанія відмовляється.

Про причини відмови представники Vodafone розповіли у відповіді на питання користувача на своїй Facebook-сторінці. Там скаржаться на зростання витрат.

Один з коментаторів закликав оператора створити спеціальний тариф для літніх людей, які не мають потреби користуватися інтернетом. Він пропонує, щоб плата на такий тарифний план була в межах 100-150 гривень. Адже деякі пенсіонери не мають змоги платити 200-300 гривень за користування мобільним зв'язком.

"Наші витрати на підтримку та розвиток мережі зросли. Це пов'язано зі збільшенням витрат на пальне, електроенергію та закупівлю додаткового обладнання, необхідного для підтримки роботи мережі в складних умовах війни", — відповіли у Vodafone.

Варто зазначити, що раніше у Vodafone зазначали, що розуміють важливість доступних тарифів для пенсіонерів. В компанії додали, що працюють "над новими рішеннями, щоб зробити наші послуги доступними для різних категорій абонентів".

На скільки та коли зростуть тарифи Vodafone

Нагадаємо, з 30 січня вартість чотиритижневого користування мобільним зв'язком та інтернетом Vodafone зростає на 40–70 гривень. Як "компенсацію" користувачам надаватимуть більший обсяг інтернету. В середньому зв'язок коштуватиме тепер мінімум 260 гривень.

Раніше експерт з цифрових технологій eQualitie Олександр Глущенко пояснив "Телеграфу", чому так "хитро" ростуть ціни на зв’язок, чи нормально це, та зробив прогноз щодо майбутніх трендів: "Свято халяви" за кошт давніх абонентів. Що не так з тарифами "Київстара", Vodafone та lifecell