"Київстар" коштував клієнту 600 гривень на місяць. У компанії відповіли, як так сталося і як такого уникнути

"Київстар" запропонував клієнтці альтернативу

Клієнтка мобільного оператора "Київстар" обурилася через списання грошей із її рахунку після закінчення обраного нею тарифу. Таким чином, за місяць послуги мобільного зв’язку коштували їй 600 гривень.

Коментар зі скаргою вона залишила на офіційній сторінці "Київстару", де незабаром отримала відповідь від компанії. Клієнтка вказала, що після закінчення дії тарифу з її рахунку щодня почали знімати гроші, щоб надати їй дзвінки та інше.

"Я не хочу, щоб у мене знімали гроші щодня, коли закінчився тариф. Я їх не прошу. Навіщо це робити?", — написала вона.

Незабаром у компанії "Київстар" відповіли на скаргу. Там пояснили, що такими є умови тарифного плану та відключити списання після закінчення тарифу не можна.

При цьому клієнтці відповіли, що вона може перейти на тарифний план "Все разом". Там немає добових списань, а кожна послуга тарифікується окремо, якщо тариф не активовано у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці поскаржилися на тариф для пенсіонерів від "Київстару". Користувачі соцмережі звернули увагу на те, що оформити такий тарифний план можна лише уклавши контракт у магазині "Київстар".