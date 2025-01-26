Негайно поверніть: американські дипломати вимагають від Держдепартаменту відновити допомогу Україні

Мова йде по заборону від Держдепартаменту на роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні

До Державного департаменту США звернулася низка американських дипломатів з вимогою негайно поновити усі програми, які пов'язані з підтримкою України. Це передбачає скасування усіх наказів про "зупинку роботи" щодо допомоги Україні, які видав новий державний секретар Марко Рубіо.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела та документи. Зазначається, що дипломати послалися на міркування національної безпеки США, а рушійною силою запиту до Рубіо стали високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США.

Мова йде по заборону від Держдепартаменту на роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Агентство в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про призупинку роботи та скасувало дію вже виданих.

"Наразі ми не знаємо, чи буде це прохання схвалено – повністю або частково – але з Вашингтона вже надходять позитивні сигнали", – зазначається в електронному листі до співробітників USAID, яке потрапило у розпорядження журналістів. При цьому Державний департамент, USAID та посольство США в Києві проігнорували запит про коментарі.

У наказах, які отримували підрозділи USAID в Україні, було сказано, що вони повинні "негайно припинити роботу за контрактом/завданням USAID/Україна… не відновлювати роботу … до отримання письмового повідомлення від Замовника про те, що цей наказ про зупинення робіт скасовано". Посадовці та співробітники неурядових організацій, які допомагають Україні, вже попередили, що у разі збереження заборони підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури України будуть зірвані, а попередні результати таких програм зведені до нуля.

При цьому в USAID обурені тим, що директива Рубіо робить винятки для Ізраїля та Єгипту, але не робить їх для України. На щастя, Рубіо не здатний заборонити надавати Україні військову допомогу: в цій сфері все залишається, як було.

"Військова допомога Україні не постраждає. Принаймні, станом на зараз, і вона точно не є частиною цього 90-денного заморожування", – сказав один з чиновників журналістам.

Зазначимо, що замороження допомоги США Україні, розпорядження про яке президент Штатів Дональд Трамп направив Державному департаменту, дійсно не стосується двох основних програм військової допомоги нашій країні. Роз'яснення з цього приводу дав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Тим часом після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин з Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.