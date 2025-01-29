Буданов із гумором відповів на чутки "про загрозу існування України" (відео)

Його фрази могли навмисно вирвати із контексту

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вирішив оригінально прокоментувати нібито сказані ним слова про можливе припинення існування нашої країни. Глава ГУР із цього приводу розповів анекдот.

Відповідне відео опублікували українські Телеграм-канали. Вийшло коротко, але дуже дохідливо і зрозуміло.

Кирило Буданов коментуючи слова про "загрозу для існування України", які він нібито виголосив під час закритої зустрічі у Верховній Раді, розповів короткий анекдот про бабок біля під'їзду.

Його суть зводиться до того, що слова Буданова були неправильно зрозумілі або взагалі трактовані без контексту. Закінчується анекдот фразою: "а тепер нехай розповідає всім, що це не так".

Що відомо про слова Буданова щодо можливого "припинення існування України"

У Верховній Раді відбулася закрита зустріч, на якій начальник ГУР України Кирило Буданов нібито зробив сумний прогноз щодо долі нашої країни у разі відсутності переговорів щодо припинення війни у найближчі місяці.

Про це повідомила "Українська правда", яка посилалася на свого співрозмовника, який був присутній на зустрічі.

"Але найбільше запам’яталася відповідь Буданова. Хтось запитав її, скільки часу у нас ще є. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України ", — розповів співрозмовник "УП".

У Головному управлінні розвідки України після виходу матеріалу почали заперечувати, що Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив, що якщо до літа не буде "серйозних переговорів", то можуть запуститись небезпечні процеси для існування України.

У відомстві наголосили, що окремі політичні діячі "можуть спотворювати (інформацію – ред.) у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі 22 січня Зеленський повторив, що для початку справедливого діалогу росіяни мають повернутися до кордонів 2022 року. Глава держави висловився з приводу закінчення війни.