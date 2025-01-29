Буданов с юмором ответил на слухи "об угрозе существования Украины" (видео)

Его фразы могли намеренно вырвать из контекста

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов решил оригинально прокомментировать якобы сказанные им слова о возможном прекращении существования нашей страны. Глава ГУР по этому поводу рассказал анекдот.

Соответствующее видео опубликовали украинские Телеграм-каналы. Получилось кратко, но очень доходчиво и понятно.

Кирилл Буданов комментируя слова об "угрозе для существования Украины", которые он якобы произнес во время закрытой встречи в Верховной Раде, рассказал короткий анекдот про бабок у подъезда.

Его суть сводится к тому, что слова Буданова были неверно поняты или вообще трактованы без контекста. Заканчивается анекдот фразой: "а теперь пускай рассказывает всем, что это не так".

Что известно о словах Буданова по поводу возможного "прекращения существования Украины"

В Верховной Раде состоялась закрытая встреча, на которой начальник ГУР Украины Кирилл Буданов якобы сделал печальный прогноз относительно судьбы нашей страны в случае отсутствия переговоров по прекращению войны в ближайшие месяцы.

Об этом сообщила "Украинская правда", которая ссылалась на своего собеседника, присутствовавшего на встрече.

"Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, далее могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", – рассказал собеседник "УП".

В Главном управлении разведки Украины после выхода материала начали отрицать, что Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

В ведомстве подчеркнули, что отдельные политические деятели "могут искажать (информацию – ред.) в своих интересах, используя для этого журналистов".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января Зеленский повторил, что для начала справедливого диалога россияне должны вернуться к границам 2022 года. Глава государства высказался по поводу окончания войны.